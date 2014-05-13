Порошенко подтвердил, что виделся с Фирташем в Вене

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"В День рождения Владимира Кличко мы с Виталием Кличко встретились в Вене для того, чтобы поехать и поздравить его брата. Именно в этот день. В этот же день там же, где мы встретились, был Дмитрий Фирташ", - заявил Порошенко.

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"С Фирташем я виделся 2 раза в жизни. Один раз это было в Вене. Встреча была и я об этом сказал. Но ее результаты Дмитрию, думаю, не понравились", - добавил он, уточнив, что другая встреча с Фирташем была в 2006 году.

"С Фирташем я виделся 2 раза в жизни. Однажды это было в Вене. Встреча была, и я об этом сказал. Но ее результаты Дмитрию, думаю, не понравились", - добавил он, уточнив, что другая встреча с Фирташем была в 2006 году.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля власти США предъявили Дмитрию Фирташу обвинения в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

21 марта земельный суд Вены освободил Фирташа из тюрьмы под залог в 125 млн. евро. Там он оказался после того, как его задержала полиция по запросу правоохранительных органов США.

Олигарх назвал выдвинутые против него обвинения Министерства юстиции США "абсурдными и безосновательными". По его словам он оказался и эпицентре противостояния США и России.