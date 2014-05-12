The Independent: На самом ли деле Путин решил изменить политику в отношении Украины

В статье под названием «Путин на самом деле решил изменить свою политику в отношении Украины?» в газете The Independent Родрик Брейтвейт, бывший послом Великобритании в России в 1988-1992 гг., анализирует политику Владимира Путина и считает, что Западу, который сейчас расплачивается за свои безответственные предложения членства в НАТО, нужно извлечь некоторые уроки.

На прошлой неделе триумф Владимира Путина в Украине потерял свой блеск. Несмотря на то, что раньше он и слышать не хотел о досрочных президентских выборах, теперь он говорит, что они могли бы помочь Украине. Путин и его министр иностранных дел говорили разные вещи на публике. Независимо от степени влияния, которое он раньше имел на российских дебоширов в восточной Украине, его власть пошатнулась. Закон Мерфи распространяется и на него.

Но прежде, чем мы сможем сделать заключение, что Президент России повернул свой политический курс на 180°, и самодовольно гордиться еще одним успехом западной политики, мы должны изучить, каким он был когда начал свою авантюру, и хочет ли он теперь отказаться от одной из своих первоначальных целей.

Путин вмешивается в дела Украины с 2004 года, когда у него не получилось навязать «своего человека» Виктора Януковича украинскому электорату. Янукович победил на относительно прозрачных президентских выборах, но был свергнут в феврале коалицией граждан, которые были сыты по горло его некомпетентностью, коррупцией и подчинением российским интересам, и дебоширами из Западной Украины, которые были не лучше, чем их «коллеги» на востоке. Путин воспринял все это как личное оскорбление, но у него также были твердые политические цели. Он считает, как и почти все россияне, что у России есть глубокие и законные интересы в Украине, и ее отделение от России им трудно понять и переварить. Как и они, Путин видел в предложении Украине членства в ЕС и НАТО, и вмешательстве Запада во внутренние дела Украины, провокационную угрозу российским национальным интересам и безопасности России.

Путин, возможно, жестокий и мстительный человек, но он также и хитрый политик, у которого есть две полезные черты: у него есть ироническое чувство юмора, и он знает, когда остановиться. Самонадеянные российские олигархи выучили жестокий урок после того как он выслал двух из них из страны и посадил в тюрьму еще одного. Жестокое преследование людей, которые вышли на акцию протеста в Москве 3 года назад против его коррумпированного режима, заставило большинство из них думать, что больше нет особого смысла выражать свое мнение. Простые россияне, вероятно, и так мало заботились об этом, учитывая, то, что он повысил их уровень жизни, чего они и ожидали от него.

Большинству россиян нравилась патриотическая риторика Путина и его успехи за рубежом. Он не втянул Россию в неудавшуюся авантюру в Ираке, он набрал много очков в сирийском конфликте, в 2008 году он провел короткую победоносную войну против Грузии. И он знает, что мы все нуждаемся в нем. Европейцам нужен российский газ и российский бизнес, американцам нужна его помощь в борьбе с ядерными амбициями Ирана и, чтобы заставить их вывести войска и военную технику из Афганистана, и мы все нуждаемся в России в борьбе с международным терроризмом. «Санкции» могут сработать в обоих направлениях.

Путин спровоцировал кризис в Украине для достижения трех стратегических целей: нейтралитет Украины, которая находится под влиянием России; более формальные гарантии прав русскоязычного населения в Восточной Украине; и возвращение Крыма России. Остальное тактика. Ту, которую он использовал в Украине, аналогична той, которую он использовал против Грузии: немного насилия и блефа, чтобы добиться своей цели, а затем остановиться, что выбило его оппонентов из равновесия, а ему оставило власть.

Украина намного больше и сложнее, чем Грузия. Скорее всего, Путин никогда не хотел отправлять свою армию на восток, а тем более продолжить наступление на запад через Одессу до российского анклава в Приднестровье, как предполагали некоторые взбудораженные комментаторы. Это затянуло бы его в трясину, а он слишком осторожен, чтобы рисковать. Ученики чародея, которые сейчас свободно разгуливают по восточной Украине, могут осложнить его чистенькие планы. Но нет пока никаких признаков, что он отказывается от своих основных целей. Его престиж катастрофически упадет в России, если он это сделает.

А что касается политики Запада, маловероятно, что она имеет отношение к смене планов Путина. Безусловно, его и его друзей наши санкции раздражают, и даже вредят им. Но кризис в любом случае ударил бы по больной российской экономике. В конечном итоге это может подорвать политическую позицию Путина внутри страны, но это время еще не пришло. НАТО запоздало направило свои войска в Польшу и страны Балтии, хотя должен был это сделать уже тогда, когда русские впервые начали запугивать прибалтов. Европейцы должны были уменьшить свою зависимость от российского газа в любом случае: их слабые попытки вряд ли повлияют на действия Путина.

Таким образом, остается вопрос: ​​как мы собираемся вести переговоры о том, как остановить Путина, если у нас нет сильных рычагов давления на него?

Украинцы плохо справлялись со своей ситуацией, но они полностью заслуживают независимости и собственной жизнеспособной демократии. Им не помогли благие намерения Запада, его деньги и его вмешательство. Но провал западной политики гораздо глубже. Решение о расширении НАТО было принято в середине 1990-х на основе двух предложений: русские не смогут остановить его; и НАТО никогда не будет обязан выполнять военные гарантии, на которые его новые члены будут иметь право. У нас есть абсолютное обязательство перед странами Балтии, Польшей и другими странами, которые уже являются членами Альянса. Но мы пошли дальше, «размахивая» членством перед Украиной и Грузией, не подумав, как защитить их, если Россия решит напасть. Это было безответственное предательство двух слабых стран, которые думали, что смогут на нас положиться.

Это вполне может означать конец фантазиям Запада о том, что, с окончанием холодной войны, он может установить правила в «постмодерном» мире и расширить свою идею демократии благодаря превосходству своих ценностей и подавляющей силе своего оружия.