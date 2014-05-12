Жителей взорвавшегося дома в Николаеве поселят в гостинице или в палатках во дворе - мэр

Жителям пострадавшего от взрыва дома в Николаеве предложат места в гостинице или ночлег в палатках во дворе дома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на месте чрезвычайного происшествия исполняющий обязанности городского головы Николаева Юрий Гранатуров.

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По его словам, для пострадавших жителей дома по ул. Лазурной, 40 уже подготовлены 150 мест в гостинице «Турист» и других гостиницах города. А для тех, кто не захочет покидать свое жилище, ночлег будет устроен прямо во дворе, в походных палатках. Людям уже подвозят воду и продукты.

Как сообщила УНИАН начальник отдела информации, коммуникаций и связи с общественностью ГУ ГСЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк, во дворе дома устанавливают освещение, потому что работы по ликвидации последствий трагедии будут продолжаться всю ночь, до полного разбора всех обрушившихся конструкций. Была объявлена минута тишины, во время которой спасатели пытаются услышать сигналы от людей, которые, возможно, находятся под завалами. Минуты тишины будут еще повторяться.

По словам Пацюк, по состоянию на 16 часов, спасатели обнаружили одного погибшего, пятеро пострадавших человек, в том числе, и 10-месячный ребенок, находятся в больницах, спасено более 20 человек.

Члены «Народного ополчения Николаева» призвали жителей города помочь в разборе завалов, а также приносить воду и еду.

Исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации Партии регионов Игорь Дятлов объявил о том, что готов профинансировать временное жилье для 12 семей, пострадавших при взрыве на Намыве. Его пресс-секретарь сообщил о том, что люди смогут перевезти свои вещи в гостиницы «Техноконтракт» и «Ингул».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского горисполкома, в Николаеве открыта горячая линия для помощи пострадавшим при взрыве жилого дома.

«Горожане, пострадавшие в результате взрыва в жилом доме по ул. Лазурной, 40, могут получить информацию о расселении, восстановлении документов, другую важную информацию по телефонной линии горисполкома: 37-30-10, 37-30-11, 15-88.

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По указанным телефонным номерам родственники пострадавших могут подать запрос, чтобы получить информацию о своих родных и близких», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 мая в 13:05 в Николаев, по ул. Лазурная, 40, произошел взрыв, в результате которого были разрушены несущие конструкции с 8-го по 10-й этажи.

По данным Николаевского городского управления милиции на 16.00, в результате взрыва погибло 3 человека и 5 госпитализировано.

Предварительно, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.