В Николаеве взрывом снесло три этажа многоэтажного дома

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Так, три верхних этажа девятиэтажного жилого дома полностью разрушенными. Взрыв произошел в третьем подъезде дома, пострадали все ближайшие квартиры. Обломками завалило вход в подъезд.

Взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители домов, расположенных за несколько кварталов от места происшествия.

На место происшествия прибыли губернатор Николаевской области Николай Романчук, глава Николаевского областного совета Тарас Креминь, временно исполняющий обязанности мэра Николаева Юрий Гранатуров, заместитель начальника Николаевского областного управления милиции Артур Войтенко и глава Главного управления по чрезвычайным ситуациям Максим Грицаенко.

Очевидцы сообщают, что медики вынесли пострадавших из дома, где произошел взрыв. Количество жертв пока неизвестно.