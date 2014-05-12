СБУ задержала уже 30 диверсантов из России – советник президента

СБУ на сегодняшний день задержала 30 граждан РФ, которые объективно подозреваются в связях с разведывательными органами России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента, экс-председатель СБУ Игорь Смешко сообщил во время пресс-конференции.

«Нужно четко установить, кто является террористами. Для этого нужна мощная разведывательная и оперативно-агентурная составляющая. На сегодняшний день в СБУ начал неплохо работать сектор контрразведки, мы имеем около 30 задержанных граждан РФ, они объективно подозреваются в связях с разведывательными органами России», - отметил он.

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Также Смешко добавил, что «в Украине мы видим определенные сдвиги в радиоэлектронной разведке, которая дает документальные данные о вмешательстве со стороны РФ во внутренние дела Украины, которые фактически подстрекали к боевым действиям против центрального правительства».

По его словам, антитеррористическая операция, которая проводится на востоке Украины, «фактически имеет элементы военной операции, есть элементы координации между Вооруженными силами, МВД и СБУ, которая базируется на разведывательной и оперативно-агентурной информации».

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Экс-председатель СБУ отметил, что власть не имеет «другого выхода сейчас, как отвечать на применение оружия применением оружия».

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация, которая в марте с помощью войск аннексировала Крым, продолжает через диверсионные группы дестабилизировать ситуацию в восточных и южных областях Украины. Некоторые обозреватели считают это подготовкой к реализации в этих областях "крымского сценария".

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В середине апреля вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения в Донецкой и Луганской областях и захватывать административные здания органов власти и правоохранительных органов.

С 14 апреля в этих областях по решению СНБО началась антитеррористическая операция.