ЕС не признает результаты незаконных "референдумов" в Донецкой и Луганской областях

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах Совета ЕС, обнародованных после заседания с участием глав дипломатий 28-ми стран-членов.

"Европейский Союз твердо поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и призывает Россию придерживаться таких же принципов. ЕС обеспокоен действиями пророссийских сепаратистов по дестабилизации ситуации в восточной и южной Украине. Захват административных зданий, похищения людей, убийства и нарушение права на свободу СМИ незаконными вооруженными группировками являются неприемлемыми и должны прекратиться", - говорится в пункте 1 заключений Совета ЕС.

"ЕС не признает и не признает вчерашние или любые будущие нелегитимные и незаконные "референдумы", - отмечается в выводах.

Также Совет ЕС в очередной раз осудила аннексию Крыма и Севастополя Россией и выразила сожаление по поводу присутствии президента России Владимира Путина на военном параде в Севастополе 9 мая.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона.

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Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики - 96%.

Согласно украинского законодательства, упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.

В Кремле заявили, что с уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей".