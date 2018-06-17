Псевдореферендум-2: крымский опыт для Донецка и Луганска

На псевдореферендуме, организованном сепаратистами, жителей некоторых городов Донбасса просили ответить на вопрос о поддержке независимости «Луганской» и «Донецкой народных республик» (ЛНР и ДНР). Во втором, консультативном, опросе, проводимом под эгидой местных территориальных громад, призывали проголосовать за вхождение Донецкой и Луганской областей в состав Днепропетровской.

Террористам закон не писан

В первом случае, представители «центризбиркома» говорят о высокой явке избирателей и о том, что «референдум» можно считать состоявшимся. В частности, явка на избирательные участки «референдума о суверенитете ЛНР», как убеждает пресс-секретарь самоназначенной «ЦИК» Василий Никитин, в сельских районах Луганской области перевалила за 90%. Утверждение весьма сомнительное, тем не менее, Никитин обещает сосчитать окончательные результаты голосования этих «90%» после полудня 12 мая.

Видимо, чтобы хоть чем-то подкрепить выдуманные цифры явки и обеспечить нужный результат «волеизъявления», участки для голосования, которые должны были, по анонсу самих сепаратистов, работать лишь до 20.00, не закрывались до 23.00. В частности, «проголосовать» в Алчевске, Стаханове и Попасной можно было почти до полуночи.

Разумеется, в Луганском «центризбиркоме» это не считают нарушением. И, в целом, отмечают, что в технической части проведения «референдума» нарушений нет, особенно, учитывая, что «подделать бюллетени невозможно».

Уверенность в этом г-на Никитина странным образом базируется на том факте, что бюллетени для голосования были напечатаны на обычной бумаге размера А5, размножены путем ксерокопирования и не имеют никакой защиты от подделки.

Своя «правда»

Вопреки показанным по российским каналам многометровым очередям «желающих получить независимость от Украины», в Луганске ажиотажа вокруг псевдоплебесцита совсем не наблюдалось. Хотя, некоторые «избиратели», в основном, пенсионеры, не скрывали своей радости и воспринимали «референдум» как повод высказать свою позицию. Желание высказать свою позицию было настолько сильным, что многие участники данного фарса воспользовались возможностью проголосовать несколько раз – на разных участках для голосования. Впрочем, были и люди, которые целенаправленно шли проголосовать против отделения Луганщины – но, по информации некоторых граждан, сумевших наблюдать «подсчет голосов», эти усилия были тщетными – большая часть «неправильных», по мнению организаторов «референдума», бюллетеней (там, где стояла отметка против независимости ЛНР), уничтожались.

Многие участки для голосования охранялись вооруженными людьми в камуфляжной форме. Автоматчики приезжали по первому звонку членов «избирательной комиссии», если, по их мнению, на участке начиналась провокация.

В этой связи странно, что самопровозглашенный глава ЦИК «Луганской народной республики» не обратил внимания на порядок проведения голосования и не заметил в нем нарушений. Хотя получить бюллетень на избирательном участке можно было без паспорта, например, по пенсионному удостоверению или вообще без документа, если член комиссии тебя знает в лицо. В частности, пенсионерка Валентина Филатова рассказала УНИАН, что бланк для голосования ей выдала соседка, работающая в комиссии на участке, расположенном в средней школе №48 в Луганске: «Сказала, что забыла паспорт, идти обратно ноги болят. Соседка ответила, что и так знает, кто я и где живу, и дала бюллетень. Галочку поставила при ней, на столе, кабинки для голосования нет».

Кроме того, что можно было проголосовать без документа, удостоверяющего личность, на псевдореферендуме не воспрещалось отдавать голос не только за себя, но и за членов своей семьи, и просто знакомых. Как рассказала УНИАН одна из участниц опроса, она пошла на свой приписной участок, расположенный в здании ПТУ №26 и сообщила, что мужа и сына нет в городе, и они не могут прийти проголосовать. «Мне выдали тетрадь, в которой я расписалась за всех членов семьи, и необходимое количество бланков. Я проголосовала за всех сама, хотя знаю, что родные не поддерживают эту идею», - пояснила она.

Некоторые луганчане, как уже отмечалось выше, проводили другой «эксперимент» — так называемые «карусели»: брали бланки для «референдума» и «голосовали» по нескольку раз и в разных участках.

Экс-сторонники сепаратистов уже хотят единую Украину

В этой связи говорить о какой-то явке и, тем более, достоверных результатах этого «опроса», мягко говоря, некорректно. Как бы того не хотелось местным сепаратистам, явка и по городу, и в области не соответствует озвученным цифрам. Стоит отметить, что луганская власть в лице исполняющей обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирины Веригиной уже высказалась о незаконности «референдума». «Уже сейчас можно смело утверждать, что Луганщина сказала твердое «нет» незаконному «референдуму» так называемой Луганской народной республики. Противоречащее Конституции Украины волеизъявление граждан оказалось отнюдь не народным – под дулом автомата прийти на захваченные участки согласились немногие», - сказала она.

По словам Веригиной, в крупных городах области хоть какую-то активность проявляли, преимущественно, люди старшего поколения, прожившие большую часть своей жизни в СССР и «мечтающие о реинкарнации тоталитарного государства».

«В Белокуракинском, Сватовском и Троицком районах, благодаря консолидации местной власти и народа, не открылся ни один «участок». Жители регионов единогласно выступают против незаконных референдумов и понимают, что квазигосударства никогда не будут успешными образованиями... Многие сторонники идеи «федерализации» на Луганщине, после значительного ухудшения криминальной обстановки в области, поменяли свои взгляды и выступают за единую и неделимую унитарную Украину», - подчеркнула и.о. губернатора.

Донбасс мечтает о судьбе Крыма

Что касается соседней, Донецкой области, то здесь 11 мая были проведены сразу два локальных «референдума». Первый – опрос о сохранении целостности Украины. Он прошел почти незаметно, но, надеемся, его инициаторы представят результаты в ближайшее время.

Второй - «референдум» «Донецкой народной республики» по вопросу собственной независимости от Украины. Примечательно, что задолго до начала «волеизъявления», директора местных общеобразовательных заведений сообщали журналистам, что их «под угрозой смерти» принуждают организовывать избирательные участки в помещениях школ (там же, где открыты ТИК по выборам президента, назначенным на 25 мая). Более того, в Авдеевке, Харцызске и Горловке вооруженные люди терроризировали местных жителей, обещая сжечь заводы, на которых те работают, если горожане откажутся голосовать.

Впрочем, угрозы подействовали не на всех. К примеру, ректор местного ВУЗа в Горловке категорически отказался открыть боевикам ДНР помещение ВУЗа, чтобы те разместили в нем «избирательный участок».

В то же время, некоторые жители Донбасса, не обделенные властью, наоборот, с радостью приняли этот «референдум». К примеру, руководители некоторых коммунальных предприятий, находящихся в подчинении Донецкого горсовета, в буквальном смысле, пригнали своих подчиненных голосовать на «референдуме» сепаратистов. Этими фактами будут заниматься правоохранительные органы.

Как бы там ни было, «бойцы самообороны Донецкой народной республики», вооруженные автоматами, не очень располагали граждан голосовать. Именно поэтому даже в самом Донецке высокой избирательной активности не наблюдалось. Там же, где российские телеканалы увидели «очереди», в основном, голосовали местные пенсионеры, ностальгирующие по своей молодости в СССР и дешевой колбасе. Как рассказала УНИАН одна из сторонниц независимости ДНР, «если мы сейчас проголосуем за «Донецкую республику», нас заберет к себе Путин и добавит пенсии. Я слышала, что в Крыму сейчас очень большие пенсии».

Впрочем, для увеличения «явки», сепаратисты в Донецкой области действовали так же, как и в Луганской: бюллетень можно было получить прямо на улице, так как реестра избирателей у представителей ДНР нет, и проголосовать без кабинки. Сами бюллетени также были распечатаны на обычных офисных принтерах, на них не было никаких маркеров, которыми, традиционно, защищены подобные документы.

В Донецке отдать свой голос было можно, предъявив документ с донецкой пропиской. И, так как «волеизъявление» происходило без разграничения по избирательным округам, «карусели» в регионе были в порядке вещей. Самым ярким примером фальсификаций, пожалуй, можно назвать «голосование» в Макеевке. Ведь, если в Донецке хотя бы пытались соблюдать принцип местной прописки, то в Макеевке можно было проголосовать, даже имея прописку в другой области.

В Мариуполе, вероятно, была бы такая же ситуация, если бы не одно «но»: в городе, в котором проживает почти 500 тыс. жителей, открылось лишь четыре «избирательных участка». В результате, к этим четырем «точкам» образовались очереди, послужившие прекрасной картинкой для российских СМИ.

Впрочем, если нарушений принципов организации волеизъявления не замечали так называемые власти ДНР, то сами жители Мариуполя оказались более бдительными. К примеру, на участке в Приморской райадминистрации было организовано «выносное голосование — на улице», где бюллетени проголосовавших собирали в простые картонные коробки. В их огромные отверстия можно было забросить сколько угодно бюллетеней. Это вызвало недовольство в рядах мариупольцев, которые пожелали принять участие в волеизъявлении. В результате, даже те, кто изначально хотел участвовать в «референдуме», отказывались это делать из-за вопиющих нарушений по организации их голосования.

Тем не менее, сепаратисты в Мариуполе придумали другой способ обеспечить нужную «явку»: вброс бюллетеней с «правильным» ответом. Впрочем, не факт, что эта схема была реализована полностью, так как сотрудники СБУ, совместно с военнослужащими ВСУ вблизи Мариуполя задержали двух жителей Донецкой области, перевозящих 10 тысяч бланков бюллетеней с предварительно проставленной отметкой «Да» за поддержку независимости ДНР.

Не отделения ради, а объединения для

Оппоненты сепаратистов, одновременно с ними проводившие на востоке Украины территориальный опрос «Референдум за мир, порядок и единство», действовали иначе — сдержанно, и соблюдая меры предосторожности. Так, передвижные урны для голосования перевозились по засекреченному маршруту, дабы обеспечить охрану имущества и личную безопасность представителей комиссий.

Опрос о присоединении ряда территориальных общин Луганской и Донецкой областей к Днепропетровщине проводился в Алчевске, Стаханове, Брянке, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Старобельске, Сватово, Дебальцево, Енакиево, Ясиноватой, Авдеевке, Волновахе, Новоазовске и Мариуполе. В Луганске опрос решили не проводить из-за «оккупации города террористами». По словам заместителя председателя Центризбиркома территориального опроса «Референдум за мир, порядок и единство» Сергея Иванова, участки для голосования также были открыты на всех территориях Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем украинской армии, Национальной гвардии или правоохранительных органов.

«Голосование прошло активно и без эксцессов. Около 1 млн. респондентов приняло участие в опросе. Это говорит о том, что наша инициатива реально нашла отклик. Возможно, стоит пересмотреть территориальное устройство Украины за счет укрупнения или переподчинения территорий, например, по аграрному и промышленному порядку», - считает Иванов.

По его словам, в Луганской и Донецкой области около 100 территориальных громад уже приняли решение о присоединении к Днепропетровску. «Мы получили копии обращений к Верховной Раде Украины и Турчинову о внесении изменений в соответствующие нормативные акты и изменении административно-территориальной подчиненности различных населенных пунктов, с последующим включением данных громад в состав Днепропетровской области», - рассказал он.

По данным экзит-полов, около 70% граждан, принявших участие в плебисците, на вопрос «Вы за сохранение вашей территориальной громады в составе Украины и воссоединение с Днепропетровской областью?» - ответили утвердительно. Окончательные результаты будут объявлены после подсчета всех голосов. Предположительно, во вторник, 13 мая.

Не нужен нам берег далекий, Шотландию нам подавай

Стоит отметить, что многие жители Донецкой и Луганской областей и вовсе проявили креативность и, одновременно с проведением так называемых референдумов о независимости, а также о желании присоединиться к Днепропетровской области, провели в социальных сетях свой опрос, позволяющий решить территориальные проблемы регионов. Так, луганчане предложили восстановить историческую справедливость и присоединить Луганскую область к... Шотландии.

«Луганчане! Братья! Шотландцы! Хватит «тянуть волынку», все мы знаем, что Луганск обязан своим появлением шотландскому инженеру Карлу Гаскойну. Именно он произвел разведку залежей каменного угля и руды на Луганщине, что и послужило отправной точкой для появления нашего славного промышленного края», - заявили активисты.

«Русские и украинцы много лет обманывали нас, пытались заставить забыть свои корни, но мы помним, что Луганск – исконно шотландский город! И Шотландия сейчас плачет за своими сыновьями-луганчанами! Слава Карла Гаскойну! Боже, храни Королеву», - пишут участники интернет-опроса.

Другие интернет-пользователи из Луганска предложили проголосовать за самоопределение «Каменнобродской федеративной республики, Гусиновской народной республики, Вергунской демократической республики, Северодонецко-Лисичанского автономного округа и Сватовской моджахерии».

Кстати, к Великобритании присоединится изъявили желание и некоторые жители Донецкой области. Основанием для такого решения стал тот факт, что город Донецк был основан британским предпринимателем Джоном Юзом, а сам город, изначально, назывался Юзовка.

Киев дал свою оценку

Как бы там ни было, весь мир не признает результаты «референдумов о независимости» Донецкой и Луганской областей. Отмалчивается и Россия, присоединится к которой так стремятся некоторые участники организаторы «волеизъявления». Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сформулирует свое отношение к «референдумам» на Донбассе после подсчета голосов.

В то же время, в Киеве проведение так называемого «референдума о независимости» в Донецкой и Луганской областях назвали незаконным и нелегитимным. «Подавляющее большинство (70 %) населения в восточных областях предпочитают жить в едином государстве и только 18 % поддерживают отсоединение региона от Украины. Об этом свидетельствуют, в частности, опросы общественного мнения в Украине...», - говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, не более 15% жителей юго-восточных областей Украины выступают за присоединение к РФ. «Проблема же заключается в том, что подавляющее большинство местных жителей – настоящих патриотов и сторонников единого и неделимого Украинского государства – запуганы вооруженными пророссийскими террористическими бандформированиями и , опасаясь за свою жизнь, не могут свободно высказывать свое мнение, отличительное от позиции боевиков и их коллаборационистов», - отмечают в ведомстве.

В свою очередь, в министерстве юстиции обещают, что сепаратисты — организаторы незаконных «референдумов о независимости», непременно будут привлечены к уголовной ответственности. «Эти псевдоопросы не имеют ни юридических, ни фактических последствий. И те лица, которые с помощью оружия пытаются их каким-то образом реализовать, понесут ответственность», - заявил руководитель ведомства Павел Петренко.