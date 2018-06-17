На Донбассе провели псевдореферендум / Reuters

Псевдореферендум-2: крымский опыт для Донецка и Луганска

15:00, 12 мая 2014
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11 мая в Донецкой и Луганской областях одновременно состоялись сразу два «референдума»: о «независимости Луганской и Донецкой народных республик» и «за мир, порядок и единство».

На Донбассе провели псевдореферендум / Reuters

На псевдореферендуме, организованном сепаратистами, жителей некоторых городов Донбасса просили ответить на вопрос о поддержке независимости «Луганской» и «Донецкой народных республик» (ЛНР и ДНР). Во втором, консультативном, опросе, проводимом под эгидой местных территориальных громад, призывали проголосовать за вхождение Донецкой и Луганской областей в состав Днепропетровской.

Террористам закон не писан

В первом случае, представители «центризбиркома» говорят о высокой явке избирателей и о том, что «референдум» можно считать состоявшимся. В частности, явка на избирательные участки «референдума о суверенитете ЛНР», как убеждает пресс-секретарь самоназначенной «ЦИК» Василий Никитин, в сельских районах Луганской области перевалила за 90%. Утверждение весьма сомнительное, тем не менее, Никитин обещает сосчитать окончательные результаты голосования этих «90%» после полудня 12 мая.

Видимо, чтобы хоть чем-то подкрепить выдуманные цифры явки и обеспечить нужный результат «волеизъявления», участки для голосования, которые должны были, по анонсу самих сепаратистов, работать лишь до 20.00, не закрывались до 23.00. В частности, «проголосовать» в Алчевске, Стаханове и Попасной можно было почти до полуночи.

Бюллетени для референдума печатали на листах а5 / Reuters

Разумеется, в Луганском «центризбиркоме» это не считают нарушением. И, в целом, отмечают, что в технической части проведения «референдума» нарушений нет, особенно, учитывая, что «подделать бюллетени невозможно».

Уверенность в этом г-на Никитина странным образом базируется на том факте, что бюллетени для голосования были напечатаны на обычной бумаге размера А5, размножены путем ксерокопирования и не имеют никакой защиты от подделки.

Своя «правда»

Вопреки показанным по российским каналам многометровым очередям «желающих получить независимость от Украины», в Луганске ажиотажа вокруг псевдоплебесцита совсем не наблюдалось. Хотя, некоторые «избиратели», в основном, пенсионеры, не скрывали своей радости и воспринимали «референдум» как повод высказать свою позицию. Желание высказать свою позицию было настолько сильным, что многие участники данного фарса воспользовались возможностью проголосовать несколько раз – на разных участках для голосования. Впрочем, были и люди, которые целенаправленно шли проголосовать против отделения Луганщины – но, по информации некоторых граждан, сумевших наблюдать «подсчет голосов», эти усилия были тщетными – большая часть «неправильных», по мнению организаторов «референдума», бюллетеней (там, где стояла отметка против независимости ЛНР), уничтожались.

Многие участки для голосования охранялись вооруженными людьми в камуфляжной форме. Автоматчики приезжали по первому звонку членов «избирательной комиссии», если, по их мнению, на участке начиналась провокация.

В этой связи странно, что самопровозглашенный глава ЦИК «Луганской народной республики» не обратил внимания на порядок проведения голосования и не заметил в нем нарушений. Хотя получить бюллетень на избирательном участке можно было без паспорта, например, по пенсионному удостоверению или вообще без документа, если член комиссии тебя знает в лицо. В частности, пенсионерка Валентина Филатова рассказала УНИАН, что бланк для голосования ей выдала соседка, работающая в комиссии на участке, расположенном в средней школе №48 в Луганске: «Сказала, что забыла паспорт, идти обратно ноги болят. Соседка ответила, что и так знает, кто я и где живу, и дала бюллетень. Галочку поставила при ней, на столе, кабинки для голосования нет».

Бюллетени выдавали и без паспорта / Reuters

Кроме того, что можно было проголосовать без документа, удостоверяющего личность, на псевдореферендуме не воспрещалось отдавать голос не только за себя, но и за членов своей семьи, и просто знакомых. Как рассказала УНИАН одна из участниц опроса, она пошла на свой приписной участок, расположенный в здании ПТУ №26 и сообщила, что мужа и сына нет в городе, и они не могут прийти проголосовать. «Мне выдали тетрадь, в которой я расписалась за всех членов семьи, и необходимое количество бланков. Я проголосовала за всех сама, хотя знаю, что родные не поддерживают эту идею», - пояснила она.

Некоторые луганчане, как уже отмечалось выше, проводили другой «эксперимент» — так называемые «карусели»: брали бланки для «референдума» и «голосовали» по нескольку раз и в разных участках.

Экс-сторонники сепаратистов уже хотят единую Украину

В этой связи говорить о какой-то явке и, тем более, достоверных результатах этого «опроса», мягко говоря, некорректно. Как бы того не хотелось местным сепаратистам, явка и по городу, и в области не соответствует озвученным цифрам. Стоит отметить, что луганская власть в лице исполняющей обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирины Веригиной уже высказалась о незаконности «референдума». «Уже сейчас можно смело утверждать, что Луганщина сказала твердое «нет» незаконному «референдуму» так называемой Луганской народной республики. Противоречащее Конституции Украины волеизъявление граждан оказалось отнюдь не народным – под дулом автомата прийти на захваченные участки согласились немногие», - сказала она.

По словам Веригиной, в крупных городах области хоть какую-то активность проявляли, преимущественно, люди старшего поколения, прожившие большую часть своей жизни в СССР и «мечтающие о реинкарнации тоталитарного государства».

Криминальный характер сепаратистов многих отпугнул от идеи отделения / REUTERS

«В Белокуракинском, Сватовском и Троицком районах, благодаря консолидации местной власти и народа, не открылся ни один «участок». Жители регионов единогласно выступают против незаконных референдумов и понимают, что квазигосударства никогда не будут успешными образованиями... Многие сторонники идеи «федерализации» на Луганщине, после значительного ухудшения криминальной обстановки в области, поменяли свои взгляды и выступают за единую и неделимую унитарную Украину», - подчеркнула и.о. губернатора.

Донбасс мечтает о судьбе Крыма

Что касается соседней, Донецкой области, то здесь 11 мая были проведены сразу два локальных «референдума». Первый – опрос о сохранении целостности Украины. Он прошел почти незаметно, но, надеемся, его инициаторы представят результаты в ближайшее время.

Второй - «референдум» «Донецкой народной республики» по вопросу собственной независимости от Украины. Примечательно, что задолго до начала «волеизъявления», директора местных общеобразовательных заведений сообщали журналистам, что их «под угрозой смерти» принуждают организовывать избирательные участки в помещениях школ (там же, где открыты ТИК по выборам президента, назначенным на 25 мая). Более того, в Авдеевке, Харцызске и Горловке вооруженные люди терроризировали местных жителей, обещая сжечь заводы, на которых те работают, если горожане откажутся голосовать.

Впрочем, угрозы подействовали не на всех. К примеру, ректор местного ВУЗа в Горловке категорически отказался открыть боевикам ДНР помещение ВУЗа, чтобы те разместили в нем «избирательный участок».

В то же время, некоторые жители Донбасса, не обделенные властью, наоборот, с радостью приняли этот «референдум». К примеру, руководители некоторых коммунальных предприятий, находящихся в подчинении Донецкого горсовета, в буквальном смысле, пригнали своих подчиненных голосовать на «референдуме» сепаратистов. Этими фактами будут заниматься правоохранительные органы.

На псевдореферендуме преимущественно голосовали пенсионеры / Фото: УНИАН

Как бы там ни было, «бойцы самообороны Донецкой народной республики», вооруженные автоматами, не очень располагали граждан голосовать. Именно поэтому даже в самом Донецке высокой избирательной активности не наблюдалось. Там же, где российские телеканалы увидели «очереди», в основном, голосовали местные пенсионеры, ностальгирующие по своей молодости в СССР и дешевой колбасе. Как рассказала УНИАН одна из сторонниц независимости ДНР, «если мы сейчас проголосуем за «Донецкую республику», нас заберет к себе Путин и добавит пенсии. Я слышала, что в Крыму сейчас очень большие пенсии».

Впрочем, для увеличения «явки», сепаратисты в Донецкой области действовали так же, как и в Луганской: бюллетень можно было получить прямо на улице, так как реестра избирателей у представителей ДНР нет, и проголосовать без кабинки. Сами бюллетени также были распечатаны на обычных офисных принтерах, на них не было никаких маркеров, которыми, традиционно, защищены подобные документы.

В Донецке отдать свой голос было можно, предъявив документ с донецкой пропиской. И, так как «волеизъявление» происходило без разграничения по избирательным округам, «карусели» в регионе были в порядке вещей. Самым ярким примером фальсификаций, пожалуй, можно назвать «голосование» в Макеевке. Ведь, если в Донецке хотя бы пытались соблюдать принцип местной прописки, то в Макеевке можно было проголосовать, даже имея прописку в другой области.

В Мариуполе, вероятно, была бы такая же ситуация, если бы не одно «но»: в городе, в котором проживает почти 500 тыс. жителей, открылось лишь четыре «избирательных участка». В результате, к этим четырем «точкам» образовались очереди, послужившие прекрасной картинкой для российских СМИ.

Впрочем, если нарушений принципов организации волеизъявления не замечали так называемые власти ДНР, то сами жители Мариуполя оказались более бдительными. К примеру, на участке в Приморской райадминистрации было организовано «выносное голосование — на улице», где бюллетени проголосовавших собирали в простые картонные коробки. В их огромные отверстия можно было забросить сколько угодно бюллетеней. Это вызвало недовольство в рядах мариупольцев, которые пожелали принять участие в волеизъявлении. В результате, даже те, кто изначально хотел участвовать в «референдуме», отказывались это делать из-за вопиющих нарушений по организации их голосования.

Тем не менее, сепаратисты в Мариуполе придумали другой способ обеспечить нужную «явку»: вброс бюллетеней с «правильным» ответом. Впрочем, не факт, что эта схема была реализована полностью, так как сотрудники СБУ, совместно с военнослужащими ВСУ вблизи Мариуполя задержали двух жителей Донецкой области, перевозящих 10 тысяч бланков бюллетеней с предварительно проставленной отметкой «Да» за поддержку независимости ДНР.

Не отделения ради, а объединения для

Оппоненты сепаратистов, одновременно с ними проводившие на востоке Украины территориальный опрос «Референдум за мир, порядок и единство», действовали иначе — сдержанно, и соблюдая меры предосторожности. Так, передвижные урны для голосования перевозились по засекреченному маршруту, дабы обеспечить охрану имущества и личную безопасность представителей комиссий.

Опрос о присоединении ряда территориальных общин Луганской и Донецкой областей к Днепропетровщине проводился в Алчевске, Стаханове, Брянке, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Старобельске, Сватово, Дебальцево, Енакиево, Ясиноватой, Авдеевке, Волновахе, Новоазовске и Мариуполе. В Луганске опрос решили не проводить из-за «оккупации города террористами». По словам заместителя председателя Центризбиркома территориального опроса «Референдум за мир, порядок и единство» Сергея Иванова, участки для голосования также были открыты на всех территориях Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем украинской армии, Национальной гвардии или правоохранительных органов.

«Голосование прошло активно и без эксцессов. Около 1 млн. респондентов приняло участие в опросе. Это говорит о том, что наша инициатива реально нашла отклик. Возможно, стоит пересмотреть территориальное устройство Украины за счет укрупнения или переподчинения территорий, например, по аграрному и промышленному порядку», - считает Иванов.

Многие жители Донбасса хотят присоединиться к Днепропетровской области / Фото: УНИАН

По его словам, в Луганской и Донецкой области около 100 территориальных громад уже приняли решение о присоединении к Днепропетровску. «Мы получили копии обращений к Верховной Раде Украины и Турчинову о внесении изменений в соответствующие нормативные акты и изменении административно-территориальной подчиненности различных населенных пунктов, с последующим включением данных громад в состав Днепропетровской области», - рассказал он.

По данным экзит-полов, около 70% граждан, принявших участие в плебисците, на вопрос «Вы за сохранение вашей территориальной громады в составе Украины и воссоединение с Днепропетровской областью?» - ответили утвердительно. Окончательные результаты будут объявлены после подсчета всех голосов. Предположительно, во вторник, 13 мая.

Не нужен нам берег далекий, Шотландию нам подавай

Стоит отметить, что многие жители Донецкой и Луганской областей и вовсе проявили креативность и, одновременно с проведением так называемых референдумов о независимости, а также о желании присоединиться к Днепропетровской области, провели в социальных сетях свой опрос, позволяющий решить территориальные проблемы регионов. Так, луганчане предложили восстановить историческую справедливость и присоединить Луганскую область к... Шотландии.

«Луганчане! Братья! Шотландцы! Хватит «тянуть волынку», все мы знаем, что Луганск обязан своим появлением шотландскому инженеру Карлу Гаскойну. Именно он произвел разведку залежей каменного угля и руды на Луганщине, что и послужило отправной точкой для появления нашего славного промышленного края», - заявили активисты.

«Русские и украинцы много лет обманывали нас, пытались заставить забыть свои корни, но мы помним, что Луганск – исконно шотландский город! И Шотландия сейчас плачет за своими сыновьями-луганчанами! Слава Карла Гаскойну! Боже, храни Королеву», - пишут участники интернет-опроса.

Изначально Донецк носил название Юзовка и был основан на месте британских предприятий / donetsk.comments.ua

Другие интернет-пользователи из Луганска предложили проголосовать за самоопределение «Каменнобродской федеративной республики, Гусиновской народной республики, Вергунской демократической республики, Северодонецко-Лисичанского автономного округа и Сватовской моджахерии».

Кстати, к Великобритании присоединится изъявили желание и некоторые жители Донецкой области. Основанием для такого решения стал тот факт, что город Донецк был основан британским предпринимателем Джоном Юзом, а сам город, изначально, назывался Юзовка.

Киев дал свою оценку

Как бы там ни было, весь мир не признает результаты «референдумов о независимости» Донецкой и Луганской областей. Отмалчивается и Россия, присоединится к которой так стремятся некоторые участники организаторы «волеизъявления». Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сформулирует свое отношение к «референдумам» на Донбассе после подсчета голосов.

В то же время, в Киеве проведение так называемого «референдума о независимости» в Донецкой и Луганской областях назвали незаконным и нелегитимным. «Подавляющее большинство (70 %) населения в восточных областях предпочитают жить в едином государстве и только 18 % поддерживают отсоединение региона от Украины. Об этом свидетельствуют, в частности, опросы общественного мнения в Украине...», - говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины.

По данным МИД, не более 15% жителей юго-восточных областей Украины выступают за присоединение к РФ. «Проблема же заключается в том, что подавляющее большинство местных жителей – настоящих патриотов и сторонников единого и неделимого Украинского государства – запуганы вооруженными пророссийскими террористическими бандформированиями и , опасаясь за свою жизнь, не могут свободно высказывать свое мнение, отличительное от позиции боевиков и их коллаборационистов», - отмечают в ведомстве.

Местные жители запуганы террористами / REUTERS

В свою очередь, в министерстве юстиции обещают, что сепаратисты — организаторы незаконных «референдумов о независимости», непременно будут привлечены к уголовной ответственности. «Эти псевдоопросы не имеют ни юридических, ни фактических последствий. И те лица, которые с помощью оружия пытаются их каким-то образом реализовать, понесут ответственность», - заявил руководитель ведомства Павел Петренко.

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