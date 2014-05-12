Нацсовет: 8 украинских телеканалов активно популяризируют российского агрессора

8 украинских телеканалов активно работают на популяризацию российского агрессора.

Об этом заявила заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Мудрак, ссылаясь на результаты мониторинга трансляции на украинских телеканалах контента, направленного на популяризацию российских силовых структур, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета.

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Так, по словам Мудрак, мониторинг отечественных общенациональных, спутниковых и цифровых телеканалов сети Т2, проведенный 7 мая, засвидетельствовал, что 8 украинских телеканалов активно работают на популяризацию агрессора. В частности, это группа компаний «Интер» (7 сериалов на двух каналах – НТН и «Интер»), телеканал ICTV – 4 сериала, телеканал «Гамма» – 3 сериала, сказала заместитель председателя Национального совета.

«В настоящее время от ответственности каждого руководителя, каждого редакционного совета зависит, каким содержанием будет наполнен украинский эфир, будет ли отвечать он настроениям и стремлениям наших соотечественников», – отметила Мудрак.

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По ее словам, в период становления государства нельзя руководствоваться лишь бизнесовой целесообразностью и коммерческой выгодой. В свое время именно такие аргументы сыграли фатальную роль относительно детского вещания, культурологических и образовательных программ, что привело к фактическому уничтожению этого сегмента в телерадиопространстве Украины, констатировала Мудрак. Также практически заблокировано создание в Украине системы защиты детей от вредного контента, что является одним из базисов евроинтеграции, добавила она.

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В то же время заместитель председателя Нацсовета еще раз выразила благодарность группе телеканалов «1+1» за принципиальную инициативу снять с эфира сериалы, в которых содержится пропаганда деятельности силовых структур соседнего государства. Однако такую гражданскую позицию поддержали далеко не все каналы, добавила она.