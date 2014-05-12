В КИУ прогнозируют, что на выборах президента в Украине могут не открыться от 2 до 5% участков

13:43, 12 мая 2014
Политика
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В Комитете избирателей Украины прогнозируют, что в день голосования на выборах президента могут не открыться около 5% избирательных участков, если ситуация на востоке Украины не изменится.

Фото: УНИАН

Об этом председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что на севере Луганской области и на западе Донецкой области, где, несмотря на все сложности и напряженную ситуацию, подготовка к выборам “проходит нормально, хотя каждый день вносит свои определенные коррективы”.Читайте также84,1% украинцев намерены голосовать на выборах - опрос

“Но на сегодняшний день можно говорить, что и в Луганской, и в Донецкой области не готовы к выборам две трети округов, кое-где УИК не были сформированы – в отдельных городах, где происходит антитеррористическая операция... Отсутствие условий для организации выборов в этих округах привело к тому, что сегодня там избирательная кампания фактически не организуется. Если ситуация пойдет на деэскалацию в ближайшие дни, теоретически там возможно еще успеть сформировать комиссии, раздать списки избирателей и провести выборы. В первую очередь я говорю о так называемой “красной зоне” - Славянске, Краматорске, частично Мариуполь. Если же до конца этой недели ситуация в этой “красной зоне” не изменится, то нужно признать то, что выборов там не будет. Вместе с тем, по нашим предварительным оценкам, если ситуация будет оставаться такой же, есть риск, что в Украине не откроется 2-3% участков от общего количества, а если ситуация будет ухудшаться, возможно, и 5% участков, где на сегодняшний день выборы организовать проблематично”, - сказал Черненко.

Вместе с тем, по его словам, в Украине осуществляется подготовка к выборам президента, поэтому, согласно украинскому законодательству, есть все основания для признания результатов голосования.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента Украины запланированы на 25 мая 2014 года.

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