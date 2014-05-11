Террористы заявляют о высокой явке на псевдореферендуме

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя террористического ЦИКа Романа Лягина.

«Итого по области 69,21% - данные по всем городам и районам», - сказал Лягин на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, проголосовали 2 миллиона 298 тысяч 842 избирателя.

Читайте такжеВ Донецке на "референдуме" террористы не разрешают украинским СМИ вести фото- и видеосъемкуВ воскресенье, 11 мая, на части территорий Донецкой и Луганской областей, контролируемой вооруженными террористами, проводится псевдореферендум о "самоопределении".

В частности, бланки для голосования распечатаны на принтере без печатей, подписей и каких-либо других средств защиты. Голосовать могут все желающие, в том числе с пропиской из других областей. СБУ и милиция уже задержали несколько тысяч бланков для псевдореферендума с проставленными заранее отметками "за" "независимость" Донбасса.