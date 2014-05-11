СМИ: На "референдуме" донецких террористов можно голосовать с любой пропиской

Об этом сообщает Радио Свобода, корреспонденту которого предоставили право проголосовать с пропиской из другой области.

Сообщается, что избирательные списки для проведения «референдума» формируют «от руки». В частности, корреспондент Радио Свобода зафиксировал такое явление на одном из избирательных участков в Макеевке. Люди, которые пришли голосовать, прямо на месте записывают свои данные и получают бюллетени.

Читайте такжеПод Мариуполем задержали машину с 10 тысячами бланков псевдореферендуму с готовыми "галочками"Каждый участок охраняет группа мужчин с «георгиевскими» ленточками. Также возле крупных участков в Донецке есть милицейские патрули.

В воскресенье в Донецкой и Луганской областях проходит несколько референдумов. В частности, о создании так называемых «народных республик». Кроме того, жители Донецкой и Луганской областей голосуют за присоединение к Днепропетровщине.