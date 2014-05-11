Под Мариуполем задержали машину с 10 тысячами бланков псевдореферендума с готовыми "галочками"
15:52, 11 мая 2014Политика
1 0
Сегодня в рамках проведения антитеррористической операции сотрудники СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины на блокпосту вблизи Мариуполя задержали двух жителей Донецкой области.
СБУ задержала 10 тысяч бланков псевдореферендума террористов
Задержанные перевозили на собственном автомобиле 10 тысяч бланков бюллетеней незаконного опроса относительно самоопределения Луганской и Донецкой областей.
Читайте такжеВ Мариуполе стихийно "голосуют" прямо на улице, "бюллетени" - без подписей и печатейКак сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во всех бюллетенях было заранее проставлена отметка «Да» в поддержку так называемой «Донецкой народной республики».
Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецкой и Луганской области пророссийские террористы проводят «референдум» по вопросу независимости этих регионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter