Под Мариуполем задержали машину с 10 тысячами бланков псевдореферендума с готовыми "галочками"

Задержанные перевозили на собственном автомобиле 10 тысяч бланков бюллетеней незаконного опроса относительно самоопределения Луганской и Донецкой областей.

Читайте такжеВ Мариуполе стихийно "голосуют" прямо на улице, "бюллетени" - без подписей и печатейКак сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во всех бюллетенях было заранее проставлена отметка «Да» в поддержку так называемой «Донецкой народной республики».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецкой и Луганской области пророссийские террористы проводят «референдум» по вопросу независимости этих регионов.