Туск призвал Россию не мешать выборам в Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил после сегодняшних переговоров с кандидатом в Президенты Украины Петром Порошенко.

”Каждое государство, включая Россию, которое желает добра целому региону и Украине должно однозначно поддержать процесс политической стабилизации о, и поэтому помочь проведению президентских выборов. И по крайней мере не мешать”, - сказал Туск.

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Он назвал поведение государств-соседей в этом деле ”тестом их достоверности”.

Туск отметил, что события в восточных регионах Украины подтверждают, что проведение выборов станет сложной задачей, с которой должна справиться украинская власть.

Премьер Польши также выразил сожаление относительно сегодняшних жертв в Мариуполе и заверил, что польская власть и Европейский союз хотят способствовать нормальному проведению выборов в Украине.

”Будем держать кулаки за то, чтобы эти выборы нормально состоялись”, - сказал он.

Туск отметил, что Порошенко является одним из фаворитов президентских выборов, заверив, что Польша будет поддерживать ”всех кандидатов” в первую очередь для того, чтобы Украина быстро вернулась на путь развития.