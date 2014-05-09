Туск призвал Россию не мешать выборам в Украине
Глава польского правительства Дональд Туск в пятницу назвал проведение запланированных на 25 мая выборов Президента Украины ключевым делом для стабилизации ситуации в стране и призвал Россию хотя бы не препятствовать этому процессу.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил после сегодняшних переговоров с кандидатом в Президенты Украины Петром Порошенко.
”Каждое государство, включая Россию, которое желает добра целому региону и Украине должно однозначно поддержать процесс политической стабилизации о, и поэтому помочь проведению президентских выборов. И по крайней мере не мешать”, - сказал Туск.
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Он назвал поведение государств-соседей в этом деле ”тестом их достоверности”.
Туск отметил, что события в восточных регионах Украины подтверждают, что проведение выборов станет сложной задачей, с которой должна справиться украинская власть.
Премьер Польши также выразил сожаление относительно сегодняшних жертв в Мариуполе и заверил, что польская власть и Европейский союз хотят способствовать нормальному проведению выборов в Украине.
”Будем держать кулаки за то, чтобы эти выборы нормально состоялись”, - сказал он.
Туск отметил, что Порошенко является одним из фаворитов президентских выборов, заверив, что Польша будет поддерживать ”всех кандидатов” в первую очередь для того, чтобы Украина быстро вернулась на путь развития.