В Украине отметили 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне

Во всех городах Украины отметили 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Утром исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк и члены правительства возложили цветы к вечному огню в парке Вечной Славы.

В течение дня в городах страны прошли праздничные мероприятия.На лаврской колокольне Киево-Печерской Лавры сегодня утром десять раз раздался звон по жертвам Великой Отечественной войны. В Днепропетровске в мероприятиях ко Дню Победы принимали участие более 10 тыс. человек.

Ко Дню Победы В Чернигове прошел митинг-реквием и церемония возложения цветов к братским могилам, а в Одессе личный состав Военно-морских сил Украины принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.