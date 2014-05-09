Турчинов в поздравлении ко Дню Победы пообещал ветеранам охранять мир в стране

Исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов обратился к народу по случаю Дня Победы и пообещал ветеранам охранять мир в стране, сообщает Радио Свобода.

«Из тех, кто оружием или своим трудом приближал победу осталось 1 миллион 600 тысяч ветеранов. Из них только 32 тысячи непосредственных участников кровопролитных сражений и 55 тысяч инвалидов войны. Это люди, которыми гордится вся Украина... Мы полны решимости приумножать унаследованные от вас ценности, защищать мир и развивать наш прекрасный общий дом по имени Украина», - говорится в поздравлении Турчинова.

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«Мы искренне уважаем своих освободителей, которые героически отстояли наше неотъемлемое право жить свободно на родной земле. Ценой собственной крови вместе с солдатами антигитлеровской коалиции они спасли от фашистского рабства страны порабощенной Европы», - говорится в поздравлении.

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Александр Турчинов пожелал ветеранам крепкого здоровья, душевного тепла, мира и счастливых и долгих лет жизни.

9 мая в Украине отмечают 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.