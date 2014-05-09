Порошенко: Визит Путина в аннексированный Крым - грубое нарушение международного права

Внефракционный народный депутат, кандидат в Президенты Украины Петр Порошенко считает визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Севастополь 9 мая грубым нарушением международного права.

Об этом он заявил журналистам после встречи с Президентом Польши Брониславом Коморовским в Варшаве, 9 мая, в пятницу.

«Когда президент иностранного государства приезжает без разрешения и согласования с украинским руководством на оккупированную территорию Крыма - это грубое нарушение международного права», - подчеркнул политик.

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«Мы считаем, что это не способствует поиску и стабилизации путей выхода из жесткого конфликта и оккупации, в которой сегодня находится Крым», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, сегодня на встрече с Президентом Польши было подтверждено, что Европейский Союз и США имеют четкую позицию в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Порошенко отметил, что несоблюдение Женевских обязательств, взятых на себя российским руководством приведет к тому, что «уже 12 мая ЕС и США могут применить к России новую волну санкций».

Сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в аннексированный Россией Крым, где, как ожидается, примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия освобождения города от немецких захватчиков.