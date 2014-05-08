ЕС 12 мая может ввести новые санкции против России

Страны ЕС приняли предварительное соглашение о расширении законных критериев для введения санкций против компаний и отдельных лиц с целью давления на Россию.

Решение, требующее формальной поддержки в ходе заседания министров иностранных дел в понедельник, 12 мая, позволит ЕС ввести санкции против российских компаний - чего он в отличие от США еще не делал, передает Reuters.

"У нас есть политическое одобрение, и теперь оно должно получить формальную поддержку, - сказал один из дипломатов на условиях анонимности. - Новые санкции, скорее всего, будут приняты в понедельник".

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ЕС уже заморозил активы 48 граждан России и Украины и запретил им въезд в страны-члены Союза.

Пока не ясно, каковы будут новые критерии и позволят ли они введение санкций против таких компаний-гигантов, как «Газпром» или «Роснефть».

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Предыдущие санкции вводились против лиц, которые, по мнению ЕС, несли прямую ответственность за нарушение территориальной целостности Украины.

Однако ряд европейских стран во главе с Польшей и Великобританией хотят расширить определение круга лиц и компаний, которые могут попасть под санкции.

Другие страны блока утверждают, что ЕС следует быть осторожным с санкциями, чтобы не нанести вред собственной экономике.