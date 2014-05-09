В центре Днепропетровска задержаны молодчики с ножами и битами

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, четверо парней находились на перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Фурманова, где собрались ветераны и участники торжественных мероприятий, еще трое – поблизости.

У задержанных изъяты 2 складных ножа, 2 газовых баллончика, кастет, 2 деревянные биты и резиновая дубинка.

Кроме того, в ОСО отметили, что один из задержанных был одет в бронежилет и строительную каску, при себе имел пакет с молотком и разводным ключом.

Задержанными оказались местные жители в возрасте от 20 до 26 лет, трое из них – студенты днепропетровских вузов, остальные – безработные.Читайте такжеВ Запорожской области в ходе спецоперации СБУ и УБОП изъят арсенал оружия, задержаны 11 человек

Изъятое у мужчин направлено на экспертизу.

В настоящее время милиция устанавливает, с какой целью парни находились на массовых мероприятиях и имели при себе изъятые вещи. Предварительно задержанные объяснили, что вышеуказанные предметы нужные были им для самозащиты.