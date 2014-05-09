Донецкие сепаратисты пытались сорвать митинг в честь 9 мая

Об этом сообщает "ОстроВ".

После окончания митинга у памятника "Твоим освободителям, Донбасс", проводимого местными властями, на трибуну выбежали представители сепаратистов от ДНР и выразили надежду о том, что в следующем году 9 мая пройдет без "фашистов" и будет "играть их гимн".

Следует отметить, что провокаторы неоднократно пытались прорваться на трибуну. Но Донецкому городскому голове Александру Лукьянченко и сотрудникам городского совета удалось сдержать их натиск.

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Также сообщается, что один из активистов ДНР, ряженный в камуфляж и перевязанный георгиевскими ленточками, подбежал к оркестру и потребовал исполнить гимн России.

"Играй гимн России!", - кричал он, пытаясь ввязаться в драку.

В свою очередь, милиция, обеспечившая порядок на митинге, пресекла возможную потасовку.