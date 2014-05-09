Яценюк не доверяет заявлениям Путина и ожидает провокаций

Об этом он сказал в интервью "5 каналу" в четверг вечером.

"Заявление Владимира Путина вызвало плохое предчувствие. Они говорят одно, а делают другое. После этого заявления я обратился к правоохранителям с требованием усилить меры безопасности на 9 мая", - сказал Яценюк.

Премьер считает, что русские готовят диверсии и провокации в Украине на время праздников. Сейчас, по его словам, они ведут свою игру с объявлением референдума" и призывами к его переносу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯценюк призывает всех патриотов воздержаться от действий, которые могут быть использованы против Украины

"они заинтересованы в том, чтобы сделать вклад в стабильность Украины. Они этот вклад делают ежедневно: финансируют террористов, занимаются антиукраинской пропагандой… И после таких мирных заявлений о том, что они заинтересованы в деэскалации ситуации в Украине, что-то произойдет в Украине. Они скажут: мы же поддерживаем мир и стабильность в Украине, но это же украинская власть виновата в невыполнении женевских договоренностей и в том, что произошла какая-то стычка, которую они точно планируют на 9 мая. Даже сомнений нет никаких", - отметил глава правительства.

"И все будут показывать на российском телевидении сюжеты, где озверевшие националисты бьют ветеранов. Это же российская пропаганда. Поэтому меня только насторожило это заявление", - добавил Яценюк.