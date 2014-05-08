Кернес обещает скоро вернуться в Харьков

Как сообщает пресс-служба Харьковской горсовета, мэр рассказал, что уже несколько дней может следить за событиями по телевидению.

«Я в курсе событий, делаю выводы. Думаю, ничего не происходит просто так. Хочу, чтобы вы знали - я жив и скоро вернусь в Харьков», - заверил Кернес.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время спортивной пробежки неизвестный совершил покушение на Кернеса, выстрелив в него. Мэр получил ранение в спину. В тот же день ему сделали срочную операцию в харьковской больнице и отправили для продолжения лечение в клинику в израильском городе Хайфа. В Израиле Кернесу сделали еще несколько операций. Сейчас угроза его жизни миновала.