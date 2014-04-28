МВД: Одна из версий покушения на Кернеса - месть за противодействие сепаратистам

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровый, комментируя ход расследования покушения на Кернеса, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

Яровой сообщил, что милиция рассматривает несколько версий покушения на Кернеса.

"Одна из основных версий – реакция сепаратистски настроенных лиц на последние события, которые произошли в Харькове", - сообщил он.

Также напомнил, что 27 апреля милиционеры Харькова задержали 13 радикально настроенных граждан, у которых были изъяты опасные предметы: ящик с "коктейлями Молотова", маски, дубинки, взрывные пакеты и гвозди. Целью действий задержанных, считает заместитель министра внутренних дел, является дестабилизация обстановки в этом регионе.

Читайте такжеКернеса перевели в палату інтенсивної терапії - Харківська міськрада

"Мы видим, что все это проводится по заранее спланированному сценарию. Мы знаем, какие события происходят в Донецкой области – Артемовск, Макеевка, Славянск. Я считаю, что эти силы продолжают свои действия, свои акции для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Харькове", - добавил Яровый.

Он также отметил, что правоохранительные органы нашли вещественные доказательства, в том числе – гильзу от оружия, на месте происшествия работают эксперты. В ближайшее время появятся результаты экспертиз, и тогда милиция сможет увидеть, как складывалась ситуация вокруг этого преступления, сказал Яровый.

"На сегодняшний момент ситуация в Харькове сложная, но милиция принимает все меры, чтобы обстановка в Харькове была стабильной", – заверил заместитель министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 харьковский городской голова Геннадий Кернес был ранен неизвестным. Кернеса прооперировали, состояние его тяжелое.

По данным источников, в Кернеса стреляли, предположительно, из снайперской винтовки Драгунова.