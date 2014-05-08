НАТО не зафиксировало отвода войск РФ от границ с Украиной

Западный военно-политический блок НАТО не зафиксировал отвода российских войск от восточной границы с Украиной, о котором вчера заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом вчера вечером сказал Генеральный секретарь НАТО Андерc Фог Рассмусен в Варшаве.

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"У нас нет никаких свидетельств об изменении позиции вооруженных сил (РФ), которые находятся возле украинской границы", - сказал он журналистам.

По словам Рассмусена, НАТО продолжает призывать российскую власть отвести войска, выполнять свои международные обязательства и принять участие в политическом диалоге для разрешения кризиса в Украине.

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Как сообщал УНИАН, 7 мая Путин после встречи с президентом Швейцарии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, заявил, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной на полигоны, где они продолжают проводить учения.

Ранее представители российской власти неоднократно заявляли об отводе своих войск от границ с Украиной, но этого до настоящего времени ни разу не подтверждали западные государства и Киев.

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Ряд экспертов считает, что Россия пытается захватить ряд восточных и южных областей Украины по такому же сценарию, как сделала это в марте с украинским Крымом, который сначала заняли ее военные, а затем на непризнанном миром референдуме жители якобы проголосовали за присоединение к РФ.