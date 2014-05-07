Путин уверяет, что РФ отвела свои войска от границы с Украиной

Россия отвела свои войска от границы с Украиной, теперь они находятся там, где проходят регулярные учения, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Нам все время говорили, что беспокоят наши войска у украинской границы, мы их отвели, они находятся сегодня не на украинской границе, а в местах, где проводят свои регулярные учения, на полигоне», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим швейцарским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером по ситуации на Украине.

«Это легко проверяется с помощью сегодняшних современных средств разведки, в том числе из космоса все видно», - добавил президент РФ.

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Как сообщал УНИАН, 29 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заверял, что Россия прекратила военные учения у границ с Украиной, а также опровергает утверждения о присутствии на украинской «территории российских диверсионно-разведывательных групп».

Однако в тот же день НАТО не подтвердило отвод российских войск от восточных границ Украины.

"Сейчас нет никаких данных, которые подтверждали бы отвод российских подразделений от границы с Украиной. Продолжаем убеждать Россию выполнять Женевские договоренности и отвести свои войска от границы с Украиной, чтобы таким образом создать условия для дипломатов и диалога", - сказал представитель НАТО.