Обама решил снять торговые льготы с России
23:33, 07 мая 2014Политика
0 0
Президент США Барак Обама уведомил американский Конгресс о своем намерении отозвать торговые льготы, существующие для России в рамках Генеральной системы преференций.
Обама решил снять торговые льготы с России / REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Решение объясняется тем, что Россия является достаточно экономически развитой и ей больше не требуются преференции, существующие для менее развитых стран.
Читайте такжеLes Echos: Меркель и Обама угрожают России более суровыми санкциями
После того, как снимется соответствие требованиям, американский импорт товаров из России в США будет облагаться обычными, а не преференциальными ставками пошлин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter