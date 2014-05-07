Обама решил снять торговые льготы с России

23:33, 07 мая 2014
Политика
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Президент США Барак Обама уведомил американский Конгресс о своем намерении отозвать торговые льготы, существующие для России в рамках Генеральной системы преференций.

Обама / REUTERS

 Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Решение объясняется тем, что Россия является достаточно экономически развитой и ей больше не требуются преференции, существующие для менее развитых стран. 

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После того, как снимется соответствие требованиям, американский импорт товаров из России в США будет облагаться обычными, а не преференциальными ставками пошлин.

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