Обама решил снять торговые льготы с России

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Решение объясняется тем, что Россия является достаточно экономически развитой и ей больше не требуются преференции, существующие для менее развитых стран.

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После того, как снимется соответствие требованиям, американский импорт товаров из России в США будет облагаться обычными, а не преференциальными ставками пошлин.