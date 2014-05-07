Яценюк надеется, что ВР определится с проведением консультативного опроса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в харьковском аэропорту после проведения выездного заседания правительства сказал Яценюк.

Премьер-министр подчеркнул, что референдум в Украине может быть запланирован только в том случае, если парламент примет соответствующее решение.

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По его словам Кабмин подал в Верховную Раду Украины проект решения о проведении консультативного опроса, запланировано на 25 мая. Однако, подчеркнул Яценюк, фракции Партии регионов и коммунистов в парламенте не поддержали эту инициативу.

«Мы готовы к тому , чтобы люди пришли на участки, чтобы люди высказали свою позицию относительно территориальной целостности Украины и расширения полномочий для территориальных общин. Надеюсь, что на следующей пленарной неделе парламент вернется к этому вопросу», - подытожил Яценюк.