Путин назвал президентские выборы в Украине "движением в правильном направлении"

17:14, 07 мая 2014
Политика
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Выборы на Украине - движение в правильном направлении, но украинцы должны заранее знать, какова будет конституционная реформа.

Путин немного изменил риторику после встречи с делегацией ОБСЕ / Reuters

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что намеченные в Киеве президентские выборы – само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих выборов», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи со швейцарским президентом, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером по ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что Путин попросил сепаратистов перенести псевдореферендум, намеченный на 11 мая.

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