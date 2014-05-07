Путин назвал президентские выборы в Украине "движением в правильном направлении"

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть, что намеченные в Киеве президентские выборы – само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих выборов», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи со швейцарским президентом, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером по ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что Путин попросил сепаратистов перенести псевдореферендум, намеченный на 11 мая.