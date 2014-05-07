Путин просит сепаратистов перенести референдум
16:43, 07 мая 2014Политика
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Россия просит сепаратистов в Украине перенести референдум с 11 мая на более поздний срок, чтобы "создать для него условия".
Путин просит сепаратистов перенести референдум / REUTERS
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой ОБСЕ, президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером, передает ИТАР-ТАСС.
Читайте такжеГлава МИД Польши призвал все стороны прекратить вооруженное противостояние на время выборовВ то же время, РИА Новости сообщает, что Путин просит о переносе референдума, чтобы создать условия для диалога, а не самого референдума.
«Призываем представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны перенести намеченный на 11 мая референдум. С тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога», - сказал Путин.
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