Путин просит сепаратистов перенести референдум

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой ОБСЕ, президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеГлава МИД Польши призвал все стороны прекратить вооруженное противостояние на время выборовВ то же время, РИА Новости сообщает, что Путин просит о переносе референдума, чтобы создать условия для диалога, а не самого референдума.

«Призываем представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны перенести намеченный на 11 мая референдум. С тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога», - сказал Путин.