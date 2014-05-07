Мы все вместе скорбим о трагедии в Одессе - Коломойский

Об этом он заявил во время визита в Одессу.

"Случилась трагедия, и поверьте, мы все вместе скорбим об этой трагедии, погибли граждане Украины, и не важно, с какой они были стороны, это все были украинцы, и непонятно, ради каких идей или целей это произошло", - отметил Коломойский.

Читайте такжеВ Одессе в связи с событиями 2 мая создается общественный совет при ОГА – ПалицаКак сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.