В Славянске погиб пономарь Киево-Печерской лавры, командовавший отрядом боевиков - СМИ

Командир отряда пророссийских боевиков Сергей Журиков, известный под позывным "Ромашка", погиб 2 мая в ходе антитеррористической операции украинских правоохранителей в Славянске Донецкой области, сообщает "Религия в Украине".

«В снайперской дуэли погиб командир подразделения народного ополчения Славянска, Журиков Сергей Николаевич, 1980 года рождения, уроженец Севастополя, житель Киева, парашютист-спортсмен, совершивший свыше 1500 прыжков и профессиональный фотограф, до переворота служивший пономарем Киево-Печерской лавры», - сказано в сообщении террористов, распространенном в Славянске.

Читайте такжеИз Славянска готовится идти на прорыв большая группа террористов - Тымчук

По данным первого секретаря Коммунистической партии Славянска Анатолия Хмелевого, по просьбе матери Журиков будет похоронен в Сумской области, где она проживает.

Ранее сообщалось о регулярных случаях, когда священники УПЦ «поднимали боевой дух» вооруженных боевиков Славянска. Между тем Патриарх Кирилл призвал свое духовенство не выходить за рамки "божественного мандата" в Украине.