Генсек НАТО посетит Польшу 7-8 мая для переговоров по Украине
10:18, 07 мая 2014Политика
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Андерс Фог Рассмусен проведет в Варшаве переговоры с президентом Польши Брониславом Коморовским, главой правительства Дональдом Туском, главой МИД Радославом Сикорским и министром обороны Томашем Семоняком.
Генсек НАТО сегодня начинает двухдневный визит в столицу Польши / REUTERS
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен сегодня начинает двухдневный визит в столицу Польши, в ходе которого планирует обсудить, среди прочего, вопрос Украины.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.
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Рассмусен проведет в Варшаве переговоры с президентом Польши Брониславом Коморовским, главой правительства Дональдом Туском, главой МИД Радославом Сикорским и министром обороны Томашем Семоняком.
Генсек НАТО планирует также обсудить вопрос безопасности в регионе государств Восточной Европы и подготовку к следующему саммиту Альянса.
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