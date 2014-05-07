Генсек НАТО посетит Польшу 7-8 мая для переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен сегодня начинает двухдневный визит в столицу Польши, в ходе которого планирует обсудить, среди прочего, вопрос Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

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Рассмусен проведет в Варшаве переговоры с президентом Польши Брониславом Коморовским, главой правительства Дональдом Туском, главой МИД Радославом Сикорским и министром обороны Томашем Семоняком.

Генсек НАТО планирует также обсудить вопрос безопасности в регионе государств Восточной Европы и подготовку к следующему саммиту Альянса.