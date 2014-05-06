Верховная Рада приняла закон о частичной мобилизации

Об этом сообщает сайт парламента.

Законом утвержден указ от 6 мая № 454 "О частичной мобилизации".

Согласно указу, частичная мобилизация проводится на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и г. Киев.

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Мобилизация проводится на протяжении 45 суток со дня вступления в силу указа.

Призыв военнообязанных, в том числе резервистов, и поставка транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, других воинских формирований будет осуществляться в объемах, определенных мобилизационными планами, с учетом резерва.

Местные органы исполнительной власти при участии органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности должны организовать и обеспечить в установленном порядке: своевременное оповещение и прибытие граждан, которые призываются на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части; выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставления услуг ВСУ, Национальной гвардии, другим воинским формированиям Украины в соответствии с мобилизационными планами.

Кабинет министров должен обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением частичной мобилизации.

Указ вступает после его утверждения Верховной Радой.

В объяснительной записке к закону говорится, что необходимость принятия решения о частичной мобилизации предопределена резким осложнениям внутриполитической обстановки в южных и восточных регионах государства в результате дальнейшего вмешательства Российской Федерации во внутренние дела Украины, ростом социальной напряженности в государстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, после закрытого заседания ВР лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок сообщил, что в Украине продолжается мобилизация, а те, кто прослужил 45 дней, будут демобилизованы.