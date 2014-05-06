ВР проголосовала за законопроект Гриценко о поддержке семей погибших военных

Сегодня на закрытом заседании Верховной Рады в первом чтении парламентарии одобрили законопроект Анатолия Гриценко по социальной поддержке семей погибших военнослужащих.

«Законопроект 2124 приняли в первом чтении. Через неделю должно состояться его рассмотрение во втором чтении по сокращенной процедуре, - отмечает Гриценко. - Принятие этого законопроекта усилит социальную защиту членов семей умерших военнослужащих, будет способствовать восстановлению социальной справедливости в их отношении».

По словам Гриценко, сейчас в случае смерти государственного служащего его семье назначается пенсия в связи с потерей кормильца в размере 70% от суммы заработной платы. «Если же погибает военный, то семья получает только 40%. Это несправедливо. Семьи наших военных должны быть защищенными в таких трагических случаях», - отмечает Гриценко.

Кандидат в Президенты Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко напомнил, что несколько дней назад письменно обратился к председателю ВР Турчинову и председателю профильного комитета Литвину, чтобы этот документ внесли в повестку дня.

«Сейчас наши военные несут многочисленные потери. И мы, как государство, должны оказать помощь их семьям», - сказал Гриценко.