СБУ следит за безопасностью кандидатов в президенты - Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил во время брифинга, комментируя меры с обеспечением безопасности 9 мая и во время выборов президента 25 мая.

Относительно выборов президента Наливайченко отметил, что СБУ вместе с УГО и другими подразделениями, которые отвечают за безопасность самих выборов и кандидатов в президенты, “работает напрямую со штабами главных претендентов или кандидатов в президенты”.

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“И все угрозы, которые устно, в сети Интернет, слухами, сплетнями или же реальной оперативной информации мы получаем, отрабатываем и стараемся, и будем так делать для того, чтобы не произошло ни одной серьезной угрозы ни одному из кандидатов в президенты”, - сказал председатель СБУ.

По словам Наливайченко, каждому кандидату уделяется серьезное внимание. В частности он отметил, что в Луганске высказывались угрозы в адрес кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

“Тогда сработали вовремя и дали возможность кандидатам вовремя уехать в другое место и провести другие мероприятия, не в тех местах, где могла быть опасность”, - сказал он и добавил, что работа направлена на то, чтобы избегать угрожающих ситуаций.