Les Echos: Меркель и Обама угрожают России более суровыми санкциями

В статье Карла Де Мейера под названием «Меркель и Обама угрожают России более суровыми санкциями» в газете Les Echos говорится о том, что лидеры стран Запада готовы к введению новой серии санкций против России («фаза 3»).

Ангела Меркель и Барак Обама дали четко это понять в пятницу во время встречи в Белом доме, увеличив тем самым давление на Россию. Они заявили, что в случае, если возникнут проблемы с проведением выборов в Украине, запланированных на 25 мая, будут введены новые экономические санкции. «Если Россия будет продолжать вести себя в том же духе, как сейчас, мы используем инструменты, которыми располагаем, – санкции против некоторых секторов российской экономики», – уточнил Барак Обама. Ангела Меркель поддержала американского президента, заявив, что «до 25 мая осталось немного времени. Если не удастся стабилизировать ситуацию, нам придется ввести санкции».

Европейцы расходятся во мнениях

Для Барака Обамы было крайне важно получить полную поддержку Ангелы Меркель, руководителя страны, которая является экономическим лидером Европы, так как правительства стран ЕС относятся к усилению санкций против России с меньшим энтузиазмом, чем Вашингтон. Несмотря на то, что руководители многих немецких предприятий призывают вести себя осторожно с Россией, Меркель заявила о возможности новых санкций. По данным Комитета по экономическим связям с Восточной Европой, около 6 тыс. немецких компаний ведут бизнес в России, и 350 тыс. рабочих мест в Германии зависят от этой торговли. Европейцы расходятся во мнениях по поводу того, какие именно санкции нужно вводить. Санкции против финансового сектора будут иметь больше всего последствий для Великобритании, против энергетического сектора – для Германии, а против оборонного сектора – для Франции. Многие европейские страны также сильно зависят от поставок российского газа. Нынешняя ситуация вызывает споры по поводу будущего европейской энергетической модели. Канцлер Германии сказала, что было бы полезно «подумать о том, как создать энергетический союз в рамках ЕС в среднесрочной перспективе». Барак Обама, в свою очередь, поспешил уточнить, что торговое соглашение, о котором сейчас ведутся переговоры между ЕС и США, позволит ускорить поставки сжиженного газа из Америки в Европу.

Министр обороны США Чак Хейгел взял на себя обязанность донести это послание до европейцев. В пятницу в Вашингтоне он объяснил, что ситуация в Украине «напоминает о цели создания НАТО, для которой настал решающий момент» и призвал партнеров Альянса выполнять свои бюджетные обязательства по расходам на оборону: только четыре страны сделали это в 2013 г.

Тем не менее, встреча Обамы и Меркель не пролила свет на ситуацию со шпионажем. Немецкие власти были шокированы, узнав, с помощью Эдварда Сноудена, о том, что телефон канцлера Германии прослушивался. Они захотели подписать с США соглашение о запрете шпионажа. Но пока американские власти не сделали ни одного шага навстречу.