Аксенов грозится наказать организаторов прорыва «российской границы» во время встречи Джемилева
Он отметил, что данным фактам правоохранительными органами будет дана «жесткая правовая оценка».
Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов назвал преступлением действия крымскотатарских активистов, прорвавшихся сегодня к своему лидеру Мустафе Джемилеву через «российскую границу», оборудованную на пункте пропуска «Турецкий вал».
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Совета министров.
«Силовые структуры работают в соответствии с законами Российской Федерации и Республики Крым. А прорыв границы, осуществляемый крымскими татарами, – это преступление, за которое будут отвечать его организаторы. Это чистой воды провокация, направленная на дестабилизацию ситуации», – считает Аксенов.
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Он также добавил, что данным фактам правоохранительными органами будет дана «жесткая правовая оценка».
Сегодня около 5 тысяч крымских татар отправились встречать своего лидера Мустафу Джемилева, который по решению российских властей оказался «невъездным» в Крыму.
Их автоколонну у «Турецкого вала» в Армянске заблокировали бойцы российского ОМОНа с бронетехникой.
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Чтобы увидеть Джемилева, колонна активистов прорвалась через живой щит спецназа ОМОН и направилась к пункту пропуска пешком.
Там они действительно смогли встретиться с Джемилевым, но в Крым его так и не пропустили, в связи с чем он вынужден был вернуться в Киев.