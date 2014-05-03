Аксенов грозится наказать организаторов прорыва «российской границы» во время встречи Джемилева

Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов назвал преступлением действия крымскотатарских активистов, прорвавшихся сегодня к своему лидеру Мустафе Джемилеву через «российскую границу», оборудованную на пункте пропуска «Турецкий вал».

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Совета министров.

«Силовые структуры работают в соответствии с законами Российской Федерации и Республики Крым. А прорыв границы, осуществляемый крымскими татарами, – это преступление, за которое будут отвечать его организаторы. Это чистой воды провокация, направленная на дестабилизацию ситуации», – считает Аксенов.

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Он также добавил, что данным фактам правоохранительными органами будет дана «жесткая правовая оценка».

Сегодня около 5 тысяч крымских татар отправились встречать своего лидера Мустафу Джемилева, который по решению российских властей оказался «невъездным» в Крыму.

Их автоколонну у «Турецкого вала» в Армянске заблокировали бойцы российского ОМОНа с бронетехникой.

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Чтобы увидеть Джемилева, колонна активистов прорвалась через живой щит спецназа ОМОН и направилась к пункту пропуска пешком.

Там они действительно смогли встретиться с Джемилевым, но в Крым его так и не пропустили, в связи с чем он вынужден был вернуться в Киев.