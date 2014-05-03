Число погибших в Одессе выросло до 46 человек, все опознанные - одесситы

Об этом он сообщил в ходе брифинга, посвященного трагическим событиям 2 мая в Одессе.

«Наш многонациональный город всегда был примером мудрости, терпимости и толерантности. К большому сожалению, вчерашние события привели к смертям 46 человек. Мы глубоко соболезнуем родным погибшим, ведь человеческая жизнь является наивысшей ценностью. Прошу всех жителей города и его гостей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. В данное время город находится под контролем правоохранительных органов», — цитирует прокурора Думская.

По словам Игоря Боршуляка, правоохранители дадут объективную оценку массовым беспорядкам 2 мая, а все виновные понесут наказания согласно действующему законодательству, «вплоть до пожизненного». Так, напомнил прокурор, законодательством была усилена ответственность за совершение преступлений против национальной безопасности.

По факту вчерашних событий уже открыта серия уголовных производств, а также создана межведомственная группа по расследованию преступлений в составе представителей УМВД, прокуратуры и СБУ.

«Они расследуют организацию массовых беспорядков, умышленного уничтожения имущества, убийства людей, захвата зданий, и совершения хулиганских действий», — уточнил прокурор.

При этом, по его мнению Боршуляка, человеческих жертв можно было избежать, если бы правоохранители выполняли свои прямые обязанности более оперативно и своевременно. По этому факту прокуратура открыла уголовное производство.

Читайте такжеВ Одессе умер депутат облсовета, которого ранили во время столкновений

Также он попросил журналистов и жителей города которые были непосредственными свидетелями вчерашних беспорядков, помогать следствию любой имеющейся информацией. В ведомстве пообещали, что будут постоянно информировать общественность о ходе расследования. На данный момент было задержано более 120 человек.

Слухи о том что в здании дома профсоюзов было найдено оружие, и что у погибших были российские и приднестровские паспорта в прокуратуре не подтверждают.

«Это пока — тайна следствия. Сейчас идентифицированы шесть человек и все они — жители Одесской области», — сказал старший прокурор областной прокуратуры Евгений Власюк.