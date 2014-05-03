После вчерашних беспорядков в Одессе уволен начальник областной милиции

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 2 мая в Одессе на Соборной площади собрались фанаты футбольных клубов «Черноморец» (Одесса) и «Металлист» (Харьков), чтобы пройти маршем в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где на стадионе «Черноморец» должен был состояться матч.

К ним присоединились обычные граждане. У многих в руках были флаги Украины, фанаты были в одежде под цвет своих команд. После исполнения гимна Украины колонна только начала движение, как со стороны Александровского проспекта появились молодчики в масках и с битами.

В результате столкновений и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле Одессы погибли 42 человека, 125 – получили телесные повреждения и были госпитализированы. Среди пострадавших – 21 работник милиции.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

По данным горсовета, погибли более 40 человек, за помощью в больницы обратились более 170 человек, 25 – в очень тяжелом состоянии.

По информации ГУ МВД Украины в Одесской области, в результате беспорядков погибли 37 человек и почти 200 получили ранения, среди которых 22 милиционера.

Милиция задержала более 130 человек, которые принимали участие в беспорядках, открыто 10 уголовных дел.