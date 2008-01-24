У Ющенко предостерегают Тимошенко от импровизаций за границей

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ сообщил о подписании Президентом Виктором ЮЩЕНКО директив на рабочий визит премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Королевство Бельгия, запланированный на 28-29 января этого года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Президента, это будет первая зарубежная поездка руководителя украинского правительства после избрания на эту должность, которая, среди прочего, имеет целью подтвердить неизменность евроатлантического курса Украины.

Заместитель главы Секретариата указал, что одной из главных задач, определенных правительственной делегации на переговорах с представителями Европейского Союза и НАТО, является информирование об основных приоритетах программы деятельности Кабинета министров и состоянии выполнения Плана действий Украина-ЕС.

Предусматривается обсудить актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, особенно в контексте евроинтеграционных амбиций Украины. В частности, речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве, визовых вопросах (в частности, перспективы внедрения со стороны ЕС безвизового режима для украинских граждан), энергетической политике.

Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО премьер-министру Украины поручено подчеркнуть важность углубления диалога Киева с альянсом, позитивные надежды относительно рассмотрения последних украинских инициатив в этом направлении на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что по Конституции глава государства осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью, поэтому директивы официальным делегациям являются обязательными к выполнению всеми должностными лицами, которые уполномочены представлять на переговорах наше государство. «Все визиты наших членов правительства, как и ранее, будут осуществляться согласно заданиям за подписью Президента. Импровизации во время двусторонних встреч допускаются, но исключительно в рамках президентских директив».

А.ЧАЛЫЙ заявил, что после возвращения из Брюсселя премьер-министр информирует Президента об итогах официального визита в Бельгию.