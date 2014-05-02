В Одессе возобновилось столкновение сепаратистов и сторонников единства Украины

В Одессе после временного затишья возобновилось столкновение сторонников единства Украины и сепаратистов.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в центре города, в районе Греческой площади – стреляют. Как сообщил УНИАН один из активистов Евромайдана, у сепаратистов есть травматическое и огнестрельное оружие, в том числе – автоматическое. По его словам, активисты Евромайдана обнаружили недалеко от места столкновения машину сепаратистов с госномерами Донецкой области, в которой находилось огнестрельное оружие.

На земле – много стреляных гильз, по окружности площади майдановцы выстроили баррикады из мусорных контейнеров, а также из летней пластиковой мебели, стоящей на улицах возле летних кафе. Сейчас противоборствующие стороны забрасывают друг друга камнями, со стороны антимайдановцев летят «коктейли Молотова». Несколько бутылок с зажигательной смесью попали на балкон жилого дома и загорелись.

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Фанаты завладели пожарной машиной, которую используют в качестве защиты, сепаратисты активно забрасывают ее «коктейлями Молотова». Сторонники единства Украины периодически скандируют: «Украина!», их оппоненты: «Россия!». К евромайдановцам присоединяются случайные прохожие, услышавшие, что они поют Гимн Украины.

Много раненных – травмы головы, ожоги, переломы. Людей увозят машины скорой помощи.

«Милиция позволила пророссийским напасть на нас и стрелять в нас. Хотя могла предотвратить столкновение, тем более, о нашем мирном марше все были оповещены заблаговременно», - сказал один из фанатов ФК «Черноморец».

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Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в столкновении участвуют с одной стороны - фанаты одесского и харьковского футбольных клубов, а также активисты Евромайдана, с другой – сторонники РФ. «В ходе противостояния использовалось камни, коктейли Молотова и взрывные устройства. Милиции удалось разделить стороны живой стеной и прекратить противостояние. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины... Потом началось противостояние в районе Греческой площади», - сообщили в отделе.

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В отделе добавили, что в результате столкновения один человек получил огнестрельное ранение в правое легкое. Пострадавшему была вызвана скорая медицинская помощь, до приезда которой он скончался.

Фотогалерея "Столкновения в Одессе: дымовые шашки, брусчатка, баррикады"

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы происходят столкновения между участниками марша за единую Украину и сторонниками России.

На Соборной площади собрались фанаты футбольных клубов «Черноморец» (Одесса) и «Металлист» (Харьков), чтобы пройти маршем в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где на стадионе «Черноморец» должен состояться матч. К ним присоединились обычные граждане. В руках многих были флаги Украины, фанаты одеты в цвета своих команд. После исполнения гимна Украины колонна только начала движение, как со стороны Александровского проспекта появились молодчики в масках и с битами. Полетели шумовые гранаты, начались столкновения, в которых участвуют несколько тысяч человек. Люди разбирают тротуарную плитку, разбивают на части и швыряют друг в друга. Гремят взрывы, слышны звуки, похожие на выстрелы. Несколько кордонов милиции разделили оппонентов, но камни и гранаты продолжают лететь через их головы, все в дыму.

Уже есть более 10 пострадавших, окровавленных людей выводят из толпы.

Периодически звучат выкрики: «Украина!», «Слава Украине!», «Смерть врагам!» и так далее.

На место прибыл начальник милиции общественной безопасности Главного управления МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи.

Видео Виталий Уманец