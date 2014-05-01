Армейская авиация увеличила количество патрулирований южных границ - Минобороны

Экипажи армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, на вертолетах типа Ми-8 и Ми-24 увеличили количество патрулирований над южными рубежами материковой части государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, во время воздушного патрулирования военные летчики совершают обзор местности над водной поверхностью и над сушой.

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Кроме того, экипажи совершенствуют мастерство в пилотировании воздушного судна, выполняя маневрирование по противодействию средствам противовоздушной обороны противника, отработке упражнений по атакам на наземные цели с выполнением отворота от пораженной цели.