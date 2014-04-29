Украинские элиты сами заинтересованы в расколе страны – Рабинович

Такое предположение в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV высказал кандидат в президенты Вадим Рабинович.

«Бесконечная смена правительств сложна для них самих. Политикам кажется, что они приходят на века, они начинают обустраиваться, обрастать домами, строить перспективы собственного благополучия... Но тут приходят следующие, из другого региона, а этих – убирают. И так – постоянно. Это страшно обидно. Поэтому подсознательно эти элиты пришли к выводу, что удобнее всего один раз попрощаться друг с другом – и править долго», - озвучил свою версию Рабинович.

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По его мнению, раскол страны может устроить политические элиты, если они договорятся, что одна группа правит одной частью Украины, другая – другой.

Аргументируя свое предположение, Вадим Рабинович отметил, что каждый раз, когда украинские политики вмешиваются в отношения «запад-восток», начинаются проблемы и противостояния.

«Когда обычные люди общаются между собой – все хорошо. Никто не делит на «львовских» или «донецких». Никто не делит на «украиноговорящих» и «русскоговорящих». Но как только это выходит на политический уровень – начинаются проблемы. Это специально привносится политиками, чтобы они могли править страной бесконечно», - резюмировал кандидат.