Рабинович: Кандидат, ставший президентом, должен по закону отчитаться за выполнение обещаний

Об этом на встрече с избирателями Киевской области заявил претендент на президентское кресло Вадим Рабинович.

«Мы уже проходили, когда кандидат раздает море обещаний, потом приходит к власти, и обо все забывает. В результате такого политики просто обнаглели от своей безнаказанности… А я считаю, мы должны принять закон, по которому каждый кандидат, ставший президентом, запечатывает 10 своих основных обещаний в конверт — и отдает на хранение, допустим, в парламент. Через год или два – проверка: если за это время хотя бы пять не выполнил – импичмент», - отметил кандидат на пост Президента Украины Вадим Рабинович.Читайте такжеВадим Рабинович: Коррупция исчезнет, если воровать станет невыгодно

Кроме того, по его твердому убеждению, полномочия президента Украины должны быть максимально уменьшены, а парламента – расширены.

«Я убежден, что полномочия президента должны быть сведены к функциям чуть ли не английской королевы. После политреформы это частично было сделано, но президент все равно имеет право назначать силовиков или влиять на министров... А нужно, чтобы он имел такие же функции, как, допустим, в Германии или в Израиле. Чтобы принимал гостей и был главной фигурой церемоний», - отметил Рабинович.

По его словам, чрезмерная концентрация власти в одних руках всегда опасна. Поэтому необходимо, чтобы все важные решения принимал коллегиальный орган – Верховная Рада.

«Нужно, чтобы главным был парламент. Там тоже есть целый ряд вопросов к политикам, но это хотя бы коллегиальный орган. Мы хотя бы не получим царство, где все зависит от одного человека», - резюмировал Рабинович.