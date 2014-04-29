Выйти из самолета Добкину в Херсоне никто не мешал - губернатор региона

Об этом Глава Херсонской областной администрации Юрий Одарченко написал на своей странице в Facebook.

В частности, как отмечает в своем сообщении председатель Херсонского региона, о своем визите областную государственную администрацию кандидат не предупреждал, с просьбой по обеспечению любых дополнительных мер безопасности не обращался.

"Встретить Добкина прибыли около ста пятидесяти человек, среди которых были как его сторонники, так и противники. Проехав мимо толпу граждан с плакатами, которые ожидали выход кандидата в Президенты, самолет остановился на несколько минут. Однако Михаил Добкин с самолета так и не вышел. Далее самолет развернулся и совершил повторный взлет. Хочу еще раз подчеркнуть, что ни одной попытки выйти из самолета Добкин не сделал, хотя этому никто физически не препятствовал", - написал он.

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Также Ющенко считает, что кандидат Добкин не может заявлять о якобы сорван визит в область и препятствование агитации, ведь он решил добровольно отказаться от встречи с избирателями и оставить Херсонщину.

"Мне подобная позиция не понятна, поскольку политик всегда должен быть готов к встрече со своими сторонниками, так и с противниками и уметь налаживать соответствующий диалог. Это элементарные вещи: если ты не готов общаться со всеми - ты не можешь претендовать на роль политика общеукраинского уровня", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНИАН, вчера Добкина не выпустили из самолета в Херсоне. Неизвестные выехали на взлетную полосу, чтобы встретить кандидата в президенты.