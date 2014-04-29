Мэр Харькова Геннадий Кернес успешно перенес перелет в Израиль, куда его направили на лечение после покушения.

Об этом пресс-секретарь мэра Татьяна Грузинская сообщила на своей странице в Facebook.

"На 9 утра: Кернес в центральном госпитале Хайфы, перелет прошел хорошо", - написала она.

Также Грузинская уточняет, что израильские врачи прибыли в Харьков около часа ночи.

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"Совместный консилиум отметил начало выхода из шока и стабилизацию жизненных показателей (Геннадия Кернеса - УНИАН). Поэтому приняли решение лететь", - сообщает пресс-секретарь. - В Израиле огромный успешный опыт лечения таких ранений. Надеемся на лучшее".

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 апреля, неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Мэр получил сложное ранение грудной клетки и брюшной полости. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи. По словам хирурга, который оперировал Кернеса, угроза для жизни пациента еще остается. По данным источников, в Кернеса стреляли, предположительно, из снайперской винтовки Драгунова.