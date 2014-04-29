Кернеса вывезли лечить в Израиль

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Департамента массовых коммуникаций и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По его словам, ночью в Харьков прибыли израильские специалисты, которые специализируются на лечение огнестрельных ранений. Они осмотрели Кернеса, сделали вывод, что украинские медики сделали правильные шаги для стабилизации состояния мэра.

Читайте такжеМВД: Одна из версий покушения на Кернеса - месть за противодействие сепаратистамСидоренко добавил, что израильские врачи, осмотрев Кернеса, решили транспортировать его в свою клинику. Название клиники пресс-секретарь Харьковского горсовета отказался назвать.

По его словам, в 3:20 специализированный самолет, на котором находился мэр Харькова, вылетел в Израиль.

Сидоренко отметил, что состояние раненого мэра не улучшилось.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 апреля, неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Мэр получил сложное ранение грудной клетки и брюшной полости. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи. По словам хирурга, который оперировал Кернеса, угроза для жизни пациента еще остается. По данным источников, в Кернеса стреляли, предположительно, из снайперской винтовки Драгунова.