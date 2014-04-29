Рада рассмотрит вопрос о референдуме. Онлайн-трансляция

Сегодня во время открытого заседания Верховной Рады в форме общественных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в Конституцию Украины должен выступить премьер-министр Арсений Яценюк, а также председатель Временной специальной комиссии ВР по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Руслан Князевич.

Как передает корреспондент УНИАН, выступление Яценюка должно состояться после вступительного слова председателя ВР Александра Турчинова.

Читайте такжеСНБО будет рекомендовать назначить референдум по децентрализации на 15 июня - источник После Яценюка перед участниками заседания выступит Князевич.

Уже после этого предусматриваются выступления народных депутатов и участников общественных слушаний.

Закрывать заседание будет Турчинов с заключительным словом.

Ожидается, что работа парламента завершится в 14.00.