Рада рассмотрит вопрос о референдуме. Онлайн-трансляция
Верховная Рада Украины намерена сегодня на своем специальном заседании рассмотреть вопрос о проведении в Украине всеукраинского референдума
Сегодня во время открытого заседания Верховной Рады в форме общественных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в Конституцию Украины должен выступить премьер-министр Арсений Яценюк, а также председатель Временной специальной комиссии ВР по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Руслан Князевич.
Как передает корреспондент УНИАН, выступление Яценюка должно состояться после вступительного слова председателя ВР Александра Турчинова.
Читайте такжеСНБО будет рекомендовать назначить референдум по децентрализации на 15 июня - источник После Яценюка перед участниками заседания выступит Князевич.
Уже после этого предусматриваются выступления народных депутатов и участников общественных слушаний.
Закрывать заседание будет Турчинов с заключительным словом.
Ожидается, что работа парламента завершится в 14.00.