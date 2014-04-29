США призвали Россию помочь в освобождении захваченных террористами членов ОБСЕ

Продолжение агрессии может привести кизоляции России и расширение санкций в отношении Москвы. Об этом, как сообщает представитель Министерства обороны США контр-адмирал Джон Кирби, американский министр обороны Чак Хейгел заявил во время разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, передает Радио Свобода.

«Хейгел подчеркнул, что украинская власть имеет право защищать свои границы и призвал Россию помочь в освобождении семи членов ОБСЕ, захваченных пророссийскими вооруженными активистами на востоке Украины. Хейгел также призвал прекратить российское влияние на усиление дестабилизации в Украине и предостерег, что продолжение агрессии может привести к изоляции России и расширению экономических и дипломатических санкций», - отмечает Кирби.

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В то же время, как сообщает российское Минобороны, Сергей Шойгу во время разговора с Чайком Хейгелом опроверг присутствие в Украине российских диверсантов и призвал собеседника «способствовать максимальному снижению «градуса напряжения».

В понедельник США заявили о введении новых санкций против семи российских чиновников и 17 компаний, близких соратников президента России Владимира Путина.