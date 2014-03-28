Резолюция ООН засвидетельствовала изоляцию России на глобальном уровне - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал официальный представитель Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис во время брифинга, озвучив заявление Министерства иностранных дел Украины.

“Одобрение Генеральной ассамблеей ООН 27 марта 2014 года резолюции о территориальной целостности Украины засвидетельствовало безоговорочную поддержку всем мировым сообществом Украины в условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации и аннексии части территории Украины. Сто стран проголосовали за резолюцию, 47 стали ее соавторами. Этой резолюцией не только подтверждены суверенитет и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах, но и дается отпор любым незаконным попыткам изменить границу Украины, в том числе с помощью угрозы силой и применения силы», - отмечается в заявлении.

Читайте такжеООН дала России сигнал о недопустимости нарушения территориальной целостности Украины - МИД

В документе подчеркивается, что «мировое сообщество недвусмысленно подтвердило недопустимость любых изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь на основании незаконного референдума 16 марта. Голосование также засвидетельствовало, что в результате грубого нарушения всех возможных норм международного права, в том числе уставаООН, Россия оказалась в международной изоляции не только в европейских организациях — ОБСЕ и Совете Европы, но и на глобальном уровне».

При этом в МИД заметили, что «отдельные государства поддались давлению и запугиванию со стороны России и голосовали в Генеральной ассамблее ООН вопреки уставу ООН и основополагающим нормам и принципам международного права».

«На основе анализа позиций всех государств будут сделаны взвешенные выводы, позиция отдельных из них не будет оставлять для Украины иного выбора как предпринять конкретные шаги, имеющие последствия для двусторонних отношений, в том числе взаимодействуя в международных организациях”, - подчеркнули в МИД.