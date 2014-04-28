Состояние Кернеса тяжелое, он находится под наркозом – хирург

После проведенной операции Харьковский городской голова Геннадий Кернес находится в Харьковской больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова в тяжелом состоянии, с ним работают реаниматологи и анестезиологи.

Об этом сообщил директор Харьковского института общей и неотложной хирургии Валерий Бойко, говорится на сайте городского совета Харькова.

По его словам, по состоянию на 18:00 Кернес находится без сознания, под наркозом.

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«Торакоабдоминальное ранение – это всегда угрожающая жизни ситуация. У Геннадия Кернеса большие повреждения органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства. Операция, которую мы сделали, носила реанимационный характер. Мы остановили кровотечение, скорректировали жизненно важные функции. Состояние больного тяжелое, ближе к очень тяжелому. Сейчас проводятся консилиумы врачей разных специальностей и дополнительная диагностика его состояния. Геннадий Кернес находится под наркозом, к нему подключен аппарат искусственной вентиляции легких», - сообщил Бойко.

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В комментарии корреспонденту УНИАН руководитель Департамента массовых коммуникаций и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко опроверг информацию о том, что Кернеса перевели из операционного блока в реанимацию. Сидоренко подчеркнул, что мэр Харькова остается нетранспортабельным.

«Он находился в операционной, так и находится. Ему оборудовали реанимацию там. Его нельзя транспортировать даже по коридору», - подчеркнул Сидоренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, неизвестный из огнестрельного оружия ранил Кернеса. Его прооперировали, однако угроза для жизни остается. По данным источников, в Кернеса стреляли, предположительно, из снайперской винтовки Драгунова.